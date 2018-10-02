ЖКХ

Константин Большаков
2 Октября, 2018 09:06

Россиян решили ограничить в энергопотреблении

Показания электросчётчика.
Источник: Ukraina.ru
#электричество

#реформа

#Правительство
Москва, 02 Октября - DIXINEWS.

Эта реформа должна была пройти несколько лет назад, но была отложена.

Правительство России рассматривает введение социальной нормы энергопотребления. Как пишет «Коммерсант», подобная реформа рассматривалась ещё в 2013 году, однако новый вариант будет мягче.

Так, предлагается установить социальную норму на отметке 300 киловатт-часов в месяц на человека и оплачивать его по базовому тарифу, а при превышении этой отметки – по повышенному. При месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов предлагается ввести тариф «экономически обоснованный», который уже будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство.

Как пишет издание, данную реформу уже одобрил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Планируется, что рассмотрение законопроекта начнётся в январе 2019 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россиян без спроса переведут на накопительную пенсию
В Госдуме окончательно приняли пенсионную реформу
В правительстве озвучили шаги для снижения смертности среди россиян
Читайте в рубрике:
В России дважды за год подорожают услуги ЖКХ
Россияне смогут забыть о счётчиках ЖКХ
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

Варфоломею напомнили, что Константинополь не вправе вмешиваться в дела поместных церквей
В Карелии задержали соратника главы карельского "Мемориала"
Нобелевскую премию по медицине присудили за новые методы борьбы с раком
В Крыму сотрудники полиции пресекли попытку дачи взятки должностному лицу органов внутренних дел
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге раскрыли степень износа теплосетей
Москва, 02 Октября, 17:12.
Москву избрали одним из лучших мест отдыха осенью
Пермь, 02 Октября, 15:15.
Близится к завершению второй этап ремонта в УДС «Молот»
Москва, 02 Октября, 14:58.
Сразу два российских губернатора ушли в отставку
Нижний Новгород, 02 Октября, 14:56.
Общественную палату Нижнего Новгорода дополнят новыми чиновниками
Майкоп, 02 Октября, 14:54.
Финал Кубка России по футболу среди женщин пройдёт в Майкопе
Санкт-Петербург, 02 Октября, 14:41.
Питерское агентство "Росбалт" поддерживает украинских неонацистов
Пермь, 02 Октября, 13:29.
Готовый российский и заграничный паспорт теперь можно получить в любом МФЦ Пермского края
Санкт-Петербург, 02 Октября, 13:09.
«Росбалт» поймали на поддержке украинских националистов
Москва, 02 Октября, 12:50.
Жванецкий назвал причину смерти Карцева
Лондон, 02 Октября, 11:26.
Скрипаль прокомментировал версию о причастности РФ к своему отравлению
Казань, 02 Октября, 10:23.
В Казани выбрали место для нового СИЗО
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия