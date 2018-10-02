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Константин Большаков
2 Октября, 2018 09:06
Россиян решили ограничить в энергопотреблении
Показания электросчётчика.
Источник: Ukraina.ru
Москва, 02 Октября - DIXINEWS.
Эта реформа должна была пройти несколько лет назад, но была отложена.
Правительство России рассматривает введение социальной нормы энергопотребления. Как пишет «Коммерсант», подобная реформа рассматривалась ещё в 2013 году, однако новый вариант будет мягче.
Так, предлагается установить социальную норму на отметке 300 киловатт-часов в месяц на человека и оплачивать его по базовому тарифу, а при превышении этой отметки – по повышенному. При месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов предлагается ввести тариф «экономически обоснованный», который уже будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство.
Как пишет издание, данную реформу уже одобрил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Планируется, что рассмотрение законопроекта начнётся в январе 2019 года.
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