«Росбалт» поддерживает украинских неонацистов

Зачастую либеральные средства массовой информации пренебрегают журналистской этикой, предпочитая объективности и правдивости информации заказные публикации, лоббирующие интересы третьих лиц.

Подобной критике неоднократно подвергалось информационное агентство «Росбалт», имеющее, ко всему прочему, связи с нечистоплотными представителями силовых структур, замешанными в коррупционных скандалах.

Стоит подчеркнуть, что обвинения, связанные с политическими заказами и непрофессионализмом, поступали в адрес данного издания не только от его постоянных читателей, но и от коллег по цеху. По мнению последних, владельцы ИА «Росбалт»: уволенный за растраты экс-глава управления ФСБ по Санкт-Петербургу Виктор Черкесов и его жена Наталья, используют новостной ресурс исключительно для обслуживания собственных интересов.

Судя по контенту «Росбалта», журналисты не сильно беспокоятся насчет «чистоты» и правдивости публикуемой информации. На страницах ресурса можно найти не только критику внутренней и внешней политики России, но и откровенную «заказуху», оправдывающую старых коллег Виктора Черкесова, осужденных за мошенничество, а также сливы инсайдов от продажных полицейских.

Любопытный факт, но сразу же после того, как Черкесова со скандалом уволили с занимаемой высокой должности, «Росбалт» стремительно поменял свою редакционную политику, став резко оппозиционным ресурсом. Теперь издание ко всему прочему славится исключительно русофобскими материалами и заказными политическими статьями.

Сегодня страницы «Росбалта» пестрят статьями ярко выраженной антироссийской направленности, зачастую выливающимися в откровенную поддержку украинских неонацистов. Если проанализировать публикуемый изданием контент, то можно легко обнаружить множество публикаций, в которых журналисты, так или иначе, оправдывают действия киевского режима, лоббируя, таким образом, «промайданную» политику.

Вот лишь несколько примеров подобных статей:

Судя по заголовкам материалов, редакция «Росбалта» не согласна с жителями Крыма и мечтает вернуть полуостров под контроль Украине. Иначе как объяснить частое тиражирование мнений украинских политиков по поводу несуществующей «оккупации» Крыма?

В своей очевидной любви к украинской тематике, редакция издания зашла настолько далеко, что начала оправдывать действия националистов.

Отчасти такое странное поведение «Росбалта» на российском информационном поле можно было бы объяснить сотрудничеством с западными НКО, в том числе и запрещенными в России.

Политика таких организаций включает в себя четкий план по дестабилизации ситуации в стране. Для этого они часто привлекают (покупают) российские СМИ для влияния на общественность.

В этом плане «Росбалт» уже сотрудничает с такими организациями, как Московский центр Карнеги и «Либеральная миссия», некоторые журналисты редакции получали гранты и премии, за номинацией которых стоят организации, признанные иноагентами на территории РФ.

Такой подход к формированию публикуемого контента привел «Росбалт» к потере доверия не только читателей, но и коллег-журналистов. Вместо объективной подачи новостей сегодня медиа ресурс предлагает общественности или популяризацию радикальных политических течений Украины с явным русофобским подтекстом, или же очередной грязный инсайд, добытый обманом из старых архивных полицейских материалов, за которые ресурс уже прозвали «сливным бочком ФСБ».

Такое нечестное поведение «Росбалта» наталкивает на определенные выводы и только сильнее закрепляет на издании ярлык недобросовестного ангажированного «желтого» СМИ.