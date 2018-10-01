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Константин Большаков
1 Октября, 2018 15:41
Умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур
Шарль Азнавур.
Источник: Golos.io
Берн, 01 Октября - DIXINEWS.
Он записал сотни песен за свою карьеру.
На 94-м году жизни умер французский шансонье Шарльз Азнавур. Об этом пишет Associated Press. Причину смерти знаменитого исполнителя не называют. Азнавур имеет армянское происхождение, проживал в Швейцарии.
За свою карьеру певец записал порядка 1300 песен и более 100 альбомов. Среди них были и совместные работы с Фрэнком Синатрой, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Эдит Пиаф и другими легендарными артистами.
В 1998 году Time и телеканал CNN признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем двадцатого века.
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