В Санкт-Петербурге состоялся конкурс скрипичных мастеров

Автором лучшего инструмента оказалась женщина.

Жюри I международного конкурса скрипичных мастеров им. Л. Ауэра присудили первое место скрипке под названием «Lucia». Её изготовила Мария Стрельникова – дочь известного реставратора-эксперта Вадима Стрельникова. Мария владеет собственной мастерской в Кремоне (Италия) и уже передаёт свои знания начинающим мастерам. Имя россиянки известно в музыкальных кругах, она уже занимала первые места на конкурсах. На этот раз её работа получила оценку известного эксперта – Жана-Жака Рампаля, который возглавил жюри конкурса.

Процедура оценки качества инструментов проходила в строжайшей секретности. Пронумерованные скрипки «тестировал» на сцене Даниил Австрих. В каждом туре он использовал различные техники игры, чтобы можно было максимально широко оценить диапазон возможностей каждого инструмента.

После прослушивания жюри произвели детальный осмотр каждой позиции с помощью специальных инструментов. В результате скрипка петербургского мастера Владимира Якименко выбыла из конкурса. Дело в том, что эксперты заметили под грифом личное клеймо автора, что противоречит правилам проведения конкурса. Как выяснилось позже, данный инструмент имел в первом туре высокий балл и все шансы на победу. Владимир Андреевич является членом Союза мастеров-художников и реставраторов, он трудится в мастерской Шереметьевского дворца. Примечательно, что к Леопольду Ауэру, в честь которого назван конкурс, он имеет непосредственное отношение – его дед, известный скрипач Александр Якименко-Орловский был учеником маэстро. Кроме того, тогда же Леопольд Ауэр провел первый конкурс скрипичных мастеров.

Второе место присудили венгру – Мартону Фараго-Токоли. Его скрипка посвящена ранним работам величайшего итальянского мастера – Гварнери Дель Джезу. Мартон получил свое образование у лучших мастеров в Будапеште (Венгрия). За годы работы он научился изготавливать струнные инструменты в стиле "старых итальянцев", следуя традициям Кремоны, Брешии и Венеции.