В Кремле отказались обсуждать Боширова и Петрова

В администрации главы государства не хотят говорить с журналистами на эту тему.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не намерен обсуждать с представителями СМИ Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

- Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации, - передаёт «Интерфакс» слова Пескова. – Понимаете, «Би-би-си» не может что-то подтвердить, «Би-би-си» может выдвинуть предположение, или ещё что-то. Поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, могли ли Владимира Путина неверно проинформировать относительно личности Боширова. Песков в свою очередь добавил, что Москва с самого начала предлагала провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но это желание «не встретило взаимности» и теперь российские власти лишены возможности получить какие-либо материалы.

Напомним, на прошлой неделе Bellingcat опубликовал расследование, в котором предположил, что Руслан Боширов может быть неким Александром Чепигой, полковником ГРУ и Героем России. Дмитрий Песков проверил эту информацию и заявил, что данных о награждении Чепиги званием нет.