Спорт

Константин Большаков
1 Октября, 2018 12:28

Акинфеев назвал причины, по которым покинул сборную России

Игорь Акинфеев.
Источник: Rsport.ria.ru
#футбол

#ЦСКА

#Акинфеев
Москва, 01 Октября - DIXINEWS.

Прославленный голкипер больше не будет играть в национальной команде.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление голкипера Игоря Акинфеева, который сообщил, что больше не будет выступать за сборную России. Как подчеркнул вратарь, у каждой истории есть начало и конец, «вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению».

- Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной, - признался Акинфеев.

Игорь Акинфеев отметил, что хоть российские футболисты и не выиграли домашний мундиаль, но выход в четвертьфинал, пусть локальный, но всё–таки успех, а все спортсмены старались, как могли, и равнодушных игроков в команде не было.

Капитан ЦСКА напомнил, что отдал сборной РФ 15 лет и с каждым годом выступать на два фронта – за клуб и национальную команду – становилось всё сложнее. И сейчас он принял решение уступить дорогу более молодым коллегам, сосредоточившись на выступлениях в ЦСКА.

- Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны, - резюмировал Акинфеев.

Игоря Акинфеева впервые вызвали в сборную России по футболу в 2003 году. Первый матч за национальную команду он сыграл 28 апреля 2004 в возрасте 18 лет против Норвегии.

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