Здоровье

Константин Большаков
1 Октября, 2018 11:05

В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года

Вероника Скворцова.
Источник: Sib-science.info
#Минздрав

#Скворцова

#алкоголь
Москва, 01 Октября - DIXINEWS.

В ведомстве напомнили, что именно в юном возрасте спиртное несёт наибольший урон организму.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что поддерживает предложение повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Как отметила глава Минздрава, в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно, влечёт изменения в формировании структур головного мозга и вызывает патологическую зависимость.

Как пишет ТАСС, над инициативой уже работают сотрудники Минздрава, но кроме юридической и технической проработки необходимы обсуждения с общественниками, работодателями и другими кругами нашего общества.

Напомним, ранее идею повысить возраст для продажи алкоголя в сентябре 2018 года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Это необходимо, чтобы снизить уровень потребления алкоголя в стране.

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