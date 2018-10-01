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Константин Большаков
1 Октября, 2018 11:05
В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года
Вероника Скворцова.
Источник: Sib-science.info
Москва, 01 Октября - DIXINEWS.
В ведомстве напомнили, что именно в юном возрасте спиртное несёт наибольший урон организму.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что поддерживает предложение повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Как отметила глава Минздрава, в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно, влечёт изменения в формировании структур головного мозга и вызывает патологическую зависимость.
Как пишет ТАСС, над инициативой уже работают сотрудники Минздрава, но кроме юридической и технической проработки необходимы обсуждения с общественниками, работодателями и другими кругами нашего общества.
Напомним, ранее идею повысить возраст для продажи алкоголя в сентябре 2018 года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Это необходимо, чтобы снизить уровень потребления алкоголя в стране.
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