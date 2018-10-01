В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года

В ведомстве напомнили, что именно в юном возрасте спиртное несёт наибольший урон организму.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что поддерживает предложение повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Как отметила глава Минздрава, в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно, влечёт изменения в формировании структур головного мозга и вызывает патологическую зависимость.

Как пишет ТАСС, над инициативой уже работают сотрудники Минздрава, но кроме юридической и технической проработки необходимы обсуждения с общественниками, работодателями и другими кругами нашего общества.

Напомним, ранее идею повысить возраст для продажи алкоголя в сентябре 2018 года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Это необходимо, чтобы снизить уровень потребления алкоголя в стране.