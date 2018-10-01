Политика

Константин Большаков
1 Октября, 2018 10:36

Евросоюзу предрекли судьбу СССР

Джереми Хант.
Источник: Thesun.co.uk
#Brexit

#ЕвроСоюз

#Хант
Лондон, 01 Октября - DIXINEWS.

Если ЕС не захочет отпускать своих членов, то желание покинуть Союз будет только расти, полагают в Лондоне.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз может превратиться в СССР. Такое мнение политик озвучил на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

Как пишет The Telegraph, Хант отметил, что если ЕС будет чинить препятствия для выхода членов из объединения, то это желание будет только расти. При этом британский министр посулил «трагические последствия» для Брюсселя, который отказался принять «руку дружбы», протянутую премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

- ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть, - заявил Джереми Хант.

По мнению министра иностранных дел Великобритании, Евросоюз борется не с причиной Brexit, а лишь со следствием. В качестве причины, по которой Лондон решил покинуть объединение, Хант назвал «неспособность европейских элит справиться с вызовами в сфере миграционной политики».

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошёл в 2016 году. Большинство жителей страны проголосовали за Brexit. Выйти из состава Евросоюза Лондон намеревается в конце марта 2019 года.

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