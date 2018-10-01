В МЧС раскрыли подробности авиакатастрофы в Иркутской области

Сейчас ведутся поисковые работы на месте трагедии.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в понедельник, 1 октября, около 12:25 часов по местному времени на связь не вышел вертолёт «Робинсон». Предположительно, воздушное судно задело ЛЭП и упало в реку Витим в 5 километрах от Бодайбо. На место происшествия прибыли спасатели.

- В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды - документация. На линии электропередач поврежден провод, - пояснили в ведомстве.

Проведение поисковых работ осложняется сильным течением реки. В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что вертолёт «Робинсон» принадлежал частной золотодобывающей артели, на его борту находились пилот и механик.

О судьбе людей на борту воздушного судна пока ничего неизвестно.