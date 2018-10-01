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Константин Большаков
1 Октября, 2018 09:45
В МЧС раскрыли подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Вертолёт "Робинсон".
Источник: Wallscover.com
Иркутск, 01 Октября - DIXINEWS.
Сейчас ведутся поисковые работы на месте трагедии.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в понедельник, 1 октября, около 12:25 часов по местному времени на связь не вышел вертолёт «Робинсон». Предположительно, воздушное судно задело ЛЭП и упало в реку Витим в 5 километрах от Бодайбо. На место происшествия прибыли спасатели.
- В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды - документация. На линии электропередач поврежден провод, - пояснили в ведомстве.
Проведение поисковых работ осложняется сильным течением реки. В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что вертолёт «Робинсон» принадлежал частной золотодобывающей артели, на его борту находились пилот и механик.
О судьбе людей на борту воздушного судна пока ничего неизвестно.
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