ЧП

Константин Большаков
1 Октября, 2018 09:45

В МЧС раскрыли подробности авиакатастрофы в Иркутской области

Вертолёт "Робинсон".
Источник: Wallscover.com
#авиакатастрофа

#МЧС

#вертолёты
Иркутск, 01 Октября - DIXINEWS.

Сейчас ведутся поисковые работы на месте трагедии.

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в понедельник, 1 октября, около 12:25 часов по местному времени на связь не вышел вертолёт «Робинсон». Предположительно, воздушное судно задело ЛЭП и упало в реку Витим в 5 километрах от Бодайбо. На место происшествия прибыли спасатели.

- В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды - документация. На линии электропередач поврежден провод, - пояснили в ведомстве.

Проведение поисковых работ осложняется сильным течением реки. В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что вертолёт «Робинсон» принадлежал частной золотодобывающей артели, на его борту находились пилот и механик.

О судьбе людей на борту воздушного судна пока ничего неизвестно.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ опубликовали список погибших при крушении Ил-20
Возбуждено уголовное дело по факту гибели Ил-20 в Сирии
Прояснилась судьба пропавшего Ил-20 и российских военных на его борту
Читайте в рубрике:
В Индонезии озвучили последствия катастрофических цунами и землетрясения
Очередной взрыв на заводе в Самаре унёс жизни людей
Стало известно о погибших при взрыве в Нижегородской области

Саммит лидеров стран СНГ проходит в Душанбе: главное
Завод «Новый свет» отмечает 140-летие
Напавший на подростка-инвалида в Казани оказался бывший бойцом
Падение самолета в Тихий океан закончилось чудом
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Санкт-Петербурге состоялся конкурс скрипичных мастеров (ФОТО)
Москва, 01 Октября, 13:44.
В Кремле отказались обсуждать Боширова и Петрова
Челябинск, 01 Октября, 13:29.
В Златоусте подростки бегали по железной дороге
Пермь, 01 Октября, 12:45.
В Перми прозвучит программа «От фолка до джаза»
Москва, 01 Октября, 12:28.
Акинфеев назвал причины, по которым покинул сборную России
Челябинск, 01 Октября, 11:55.
В Челябинске подвели итоги борьбы с мусорным коллапсом
Москва, 01 Октября, 11:36.
Минфин определил параметры второго этапа либерализации тарифов по ОСАГО
Уфа, 01 Октября, 11:20.
Уровень безработицы в Башкирии упал ниже общероссийского
Москва, 01 Октября, 11:05.
В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года
Екатеринбург, 01 Октября, 10:38.
В Свердловской области отчитались о потушенных лесных пожарах
Лондон, 01 Октября, 10:36.
Евросоюзу предрекли судьбу СССР
Красноярск, 01 Октября, 09:51.
В Красноярске анонсировали строительство сразу трёх детсадов
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия