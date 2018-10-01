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Константин Большаков
1 Октября, 2018 09:10
Россиян без спроса переведут на накопительную пенсию
Правительство РФ.
Источник: Sotnibankov.ru
Москва, 01 Октября - DIXINEWS.
Об этом могут и не уведомить на работе.
Два федеральных чиновника, а также эксперт, знакомый с законопроектом, и источник на финансовом рынке, заявили, что россиян без их согласия переведут на новую систему накопительной пенсии.
Как пишет РБК, граждан автоматически подключат к выплате взносов с зарплат в НПФ, а чтобы отказаться от этого, необходимо будет написать заявление. По словам источника издания, данные изменения затронут 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе.
При этом подключение россиян к механизму индивидуального пенсионного капитала без спроса пройдёт по закону – такая возможность предусмотрена в 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», где написано, что «молчание признаётся выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».
Но всё же информирование о переводе на накопительную пенсию остаётся главной проблемой. Планируется, что эту задачу возложат на работодателя, чтобы сотрудники могли писать заявления об отказе.
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