Финансы

Константин Большаков
1 Октября, 2018 09:10

Россиян без спроса переведут на накопительную пенсию

Правительство РФ.
Источник: Sotnibankov.ru
#пенсии

#Правительство

#накопительнаясистема
Москва, 01 Октября - DIXINEWS.

Об этом могут и не уведомить на работе.

Два федеральных чиновника, а также эксперт, знакомый с законопроектом, и источник на финансовом рынке, заявили, что россиян без их согласия переведут на новую систему накопительной пенсии.

Как пишет РБК, граждан автоматически подключат к выплате взносов с зарплат в НПФ, а чтобы отказаться от этого, необходимо будет написать заявление. По словам источника издания, данные изменения затронут 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе.

При этом подключение россиян к механизму индивидуального пенсионного капитала без спроса пройдёт по закону – такая возможность предусмотрена в 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», где написано, что «молчание признаётся выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Но всё же информирование о переводе на накопительную пенсию остаётся главной проблемой. Планируется, что эту задачу возложат на работодателя, чтобы сотрудники могли писать заявления об отказе.

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