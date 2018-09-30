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Станислав Сикорский
30 Сентября, 2018 20:31

Физики открыли новые частицы благодаря Большому адронному коллайдеру

Учёные и Большой адронный коллайдер.
Источник: mir24.tv
#учёные

#исследование

#спецтехника
За рубежом, 30 Сентября - DIXINEWS.

Группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям выявили две новые элементарные частицы, а также признаки, указывающие на присутствие третьей.

Физики открыли частицы при эксперименте на располагающемся под Женевой Большом адронном коллайдере. Ускоритель разгоняет протоны и тяжёлые ионы, чтобы изучить результаты их столкновений.

Благодаря исследованиям учёные планируют узнать больше о силе, удерживающей вместе кварки. Кварковая модель уже предсказала наличие вышеупомянутых частиц. Непосредственное их открытие состоялось лишь накануне.

По мнению физиков, недавние открытия стали новым шагом для создания полноценного объяснения такого процесса, как ядерное взаимодействие. Его рассматривают как одну из фундаментальных сил природы.

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