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Константин Большаков
30 Сентября, 2018 17:14
Путин посмотрел «Формулу-1» в Сочи и поздравил победителя гонки
Владимир Путин на "Сочи Автодроме".
Источник: kremlin.ru
Сочи, 30 Сентября - DIXINEWS.
Это был уже пятый гран-при в нашей стране.
Президент РФ Владимир Путин посетил гран-при «Формулы-1» в Сочи, который прошёл в воскресенье, 30 сентября на «Сочи Автодроме». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
- Глава государства вручил кубок победителю Гран-при России – британскому гонщику Льюису Хэмилтону, а также поздравил финна Валттери Боттаса и немца Себастьяна Феттеля, занявших вторую и третью ступени подиума, - отметили в администрации главы государства.
Напомним, в преддверии гонки в Сочи стало известно, что в следующем сезоне в «Формулу-1» вернётся второй российский пилот в истории «королевских гонок» Даниил Квят. Он будет выступать за «Торо Россо», младшую команду «Ред Булла».
О продлении контракта третьего россиянина Сергея Сироткина, выступающего за «Вильямс», пока неизвестно.
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