Путин посмотрел «Формулу-1» в Сочи и поздравил победителя гонки

Это был уже пятый гран-при в нашей стране.

Президент РФ Владимир Путин посетил гран-при «Формулы-1» в Сочи, который прошёл в воскресенье, 30 сентября на «Сочи Автодроме». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Глава государства вручил кубок победителю Гран-при России – британскому гонщику Льюису Хэмилтону, а также поздравил финна Валттери Боттаса и немца Себастьяна Феттеля, занявших вторую и третью ступени подиума, - отметили в администрации главы государства.

Напомним, в преддверии гонки в Сочи стало известно, что в следующем сезоне в «Формулу-1» вернётся второй российский пилот в истории «королевских гонок» Даниил Квят. Он будет выступать за «Торо Россо», младшую команду «Ред Булла».

О продлении контракта третьего россиянина Сергея Сироткина, выступающего за «Вильямс», пока неизвестно.