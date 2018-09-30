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Станислав Сикорский
30 Сентября, 2018 15:42

В Индонезии озвучили последствия катастрофических цунами и землетрясения

Последствия стихийных бедствий в Индонезии.
Источник: bbc.com
#стихия

#природа

#землетрясение
За рубежом, 30 Сентября - DIXINEWS.

Индонезийский город Палу постигло два стихийных бедствия - землетрясение и цунами.

Об этом стало известно из заявления вице-президента Индонезии Юсуфа Каллу. его цитирует газета The Guardian. В общей сложности жертвами цунами и землетрясения стали 832 человека.

По словам вице-премьера, "число жертв может возрасти до нескольких тысяч". Количество погибших возрастает. Спасатели ведут поисковые работы. Не все пострадавшие строения осмотрены и очищены от завалов.

В национальном агентстве по предотвращению стихийных бедствий Индонезии сообщили, что разрушения постигли города Палу и Дунгала. Они расположены на острове Сулавеси. Мощность землетрясения достигла 7,5 балла. Спасательные операции осложняют разбитые с востока и юга дороги к Палу.

Наиболее разрушительные цунами в Палу зафиксировали в 1927 и 1968 годах.

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