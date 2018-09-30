В Кремле назвали условия помощи Сербии

В стране обострилось противостояние с Косово.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ещё рано говорить о помощи России Сербии после обострения ситуации в Косово. Как заметил господин Песков, перед этим должны состояться переговоры между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем, передаёт «Говорит Москва».

Ранее появилась информация, что Вучич намерен обратиться к Москве с просьбой о помощи в урегулировании конфликта, связанного с гидроэлектростанцией «Газиводе», куда зашли несколько десятков косовских спецназовцев. Речи о военной поддержке не идёт, заверил Вучич.

Уточняется, что Путин и Вучич встретятся 2 октября в Москве. Последний раз сербский лидер посещал Россию на майские праздники в этом году.