Политика

Константин Большаков
30 Сентября, 2018 15:40

В Кремле назвали условия помощи Сербии

Александр Вучич и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Сербия

#Вучич
Москва, 30 Сентября - DIXINEWS.

В стране обострилось противостояние с Косово.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ещё рано говорить о помощи России Сербии после обострения ситуации в Косово. Как заметил господин Песков, перед этим должны состояться переговоры между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем, передаёт «Говорит Москва».

Ранее появилась информация, что Вучич намерен обратиться к Москве с просьбой о помощи в урегулировании конфликта, связанного с гидроэлектростанцией «Газиводе», куда зашли несколько десятков косовских спецназовцев. Речи о военной поддержке не идёт, заверил Вучич.

Уточняется, что Путин и Вучич встретятся 2 октября в Москве. Последний раз сербский лидер посещал Россию на майские праздники в этом году.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин посмотрел «Формулу-1» в Сочи и поздравил победителя гонки
Стало известно, зачем Меркель собирает на встречу Путина, Макрона и Эрдогана
Стало известно мнение Путина о выборах в Приморье
Читайте в рубрике:
Александр Козлов посетил День тигра во Владивостоке
Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России
СМИ: британские спецслужбы знают третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Северо-курильск оказался засыпан пеплом после извержения вулкана
Ни шанса выжить: следователи работают на месте гибели гостей кафе в кипятке
«Онегин, добрый мой приятель»: Путин перечитывает классику на саммите СНГ
Момент зарождения смерча в Нижегородской области попал на видео
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Физики открыли новые частицы благодаря Большому адронному коллайдеру
Сочи, 30 Сентября, 17:14.
Путин посмотрел «Формулу-1» в Сочи и поздравил победителя гонки
За рубежом, 30 Сентября, 15:42.
В Индонезии озвучили последствия катастрофических цунами и землетрясения
Москва, 30 Сентября, 15:40.
В Кремле назвали условия помощи Сербии
Владивосток, 30 Сентября, 12:58.
Александр Козлов посетил День тигра во Владивостоке
Севастополь, 29 Сентября, 18:58.
Стало известно, когда через Крымский мост поедут грузовики
Вашингтон, 29 Сентября, 16:31.
В США умер основатель Jefferson Airplane Марти Балин
Ростов-на-Дону , 29 Сентября, 12:45.
В Ростове анонсировали велоквет #ОстановиВИЧ
Екатеринбург, 29 Сентября, 12:00.
В Екатеринбурге озвучили темпы запуска отопительного сезона
Новосибирск, 29 Сентября, 11:45.
ХК "Сибирь" поставил новый антирекорд поражений
Берлин, 28 Сентября, 19:14.
Стало известно, зачем Меркель собирает на встречу Путина, Макрона и Эрдогана
Киев, 28 Сентября, 17:53.
УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия