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Константин Большаков
30 Сентября, 2018 15:40
В Кремле назвали условия помощи Сербии
Александр Вучич и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Москва, 30 Сентября - DIXINEWS.
В стране обострилось противостояние с Косово.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ещё рано говорить о помощи России Сербии после обострения ситуации в Косово. Как заметил господин Песков, перед этим должны состояться переговоры между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем, передаёт «Говорит Москва».
Ранее появилась информация, что Вучич намерен обратиться к Москве с просьбой о помощи в урегулировании конфликта, связанного с гидроэлектростанцией «Газиводе», куда зашли несколько десятков косовских спецназовцев. Речи о военной поддержке не идёт, заверил Вучич.
Уточняется, что Путин и Вучич встретятся 2 октября в Москве. Последний раз сербский лидер посещал Россию на майские праздники в этом году.
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