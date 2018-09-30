Александр Козлов посетил День тигра во Владивостоке

Столица Приморского края в 19-й раз отметила День тигра.

Официальную делегацию, которая посетила праздник, возглавил Заместитель Председателя Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства РФ, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

"Давайте сохраним уникальную природу Дальнего Востока, давайте сохраним нашего амурского тигра, который является жемчужиной этого прекрасного края. Давайте сделаем так, чтобы нам было не стыдно передать будущим поколениям те красоты, которыми мы имеем возможность сегодня наслаждаться. Давайте сделаем все, чтобы в Приморье было благополучно в плане экологии", - обратился к гостям праздника Константин Чуйченко.

Дипломы о передаче автомобилей от Центра "Амурский тигр" в рамках праздника вручили общественной организации охотников и рыболовов "Бархат" (Лазовский район) и департаменту по охране природного и животного мира администрации Приморского края. Национальному парку "Бикин" вручили диплом о передаче двух служебных домов в селе Красный Яр, а объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" получила комплекс строений природоохранного и экологического назначения (кордоны, служебные дома и дома для туристов) в Лазовском районе.

"Мне очень приятно, что сегодня у нас есть возможность помогать. И особенно приятно, что этот праздник дал толчок инфраструктурно развиваться", - сказал директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Одним из ключевых событий праздника стала закладка первого камня в строительство парка "Амурский тигр". Парк прявится в бухте Новик на острове Русский. Его территория будет занимать площадь 14 гектаров, на которой будут жить от 4 до 6 амурских тигров. Также на его территории появится экологический музей. Средства, полученные от эксплуатации парка, будут направлены на сохранение популяции амурского тигра в природе.

"Отмечать этот праздник стало доброй дальневосточной традицией. Сегодня он объединяет как профессионалов, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в сохранение амурского тигра, так и всех, кто неравнодушен к судьбе хозяина уссурийской тайги. Сохранить нашего тигра – общая задача. Глубоко убежден, этот парк станет еще одной яркой достопримечательностью Приморья, всего Дальнего Востока. И вместе с тем будет служить напоминанием о том, как важно бережно относиться к тем богатствам, которыми так щедро наделена наша дальневосточная земля", - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Помимо официальных мероприятий во Владивостоке состоялось карнавальное шествие. "Тигринные колонны" прошли по центральным улицам города. По итогам выбрали победителей. Так, среди общеобразовательных учреждений, лучшими стали средние школы N82 и N22, и начальная школа N 10. А среди организаций и учреждений Владивостока в тройке победителей оказались детский сад N 30, компания "Приморнефтепродукт" и фонд "Феникс". Целый день в столице края будет идти праздничная программа: тематические площадки с конкурсами, мастер-классы и квесты для детей, запуск воздушных змеев, концерт на центральной площади. Кроме этого прямо из центра праздника - с центральной площади - можно отправить открытку в любую точку мира. Только за первый час работы "тигринного" почтового отделения несколько сотен человек отправили свои "приветы" родственникам и друзьям. В их числе был и Александр Козлов. Он отправил открытку своей семье.

"День тигра - это не просто экологическое мероприятие. Это яркий, семейный праздник", - прокомментировал Александр Козлов.