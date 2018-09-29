Стало известно, когда через Крымский мост поедут грузовики

Через Крымский мост разрешат движение грузовому транспорту.

Об этом стало известно из сообщения информационного центра "Крымский мост". Снятие действовавших ограничений запланировано в ночь на понедельник, 1 октября.

"1 октября Крымский мост открывается для движения грузового транспорта <...> в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", - сообщили в инфоцентре.

Представительство отметило, что временные ограничения на передвижение транспорта тяжелее 3,5 тонны ввели, дабы обеспечить безопасность сквозного проезда в пиковую нагрузку курортного сезона. Исключения относились к строительному транспорту.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста открылась для автомобилистов 15 мая 2018 года.