Общество

Станислав Сикорский
29 Сентября, 2018 18:58

Стало известно, когда через Крымский мост поедут грузовики

Крымский мост.
Источник: utro.ru
#Крымскиймост

#большегрузы

#открытие
Севастополь, 29 Сентября - DIXINEWS.

Через Крымский мост разрешат движение грузовому транспорту.

Об этом стало известно из сообщения информационного центра "Крымский мост". Снятие действовавших ограничений запланировано в ночь на понедельник, 1 октября.

"1 октября Крымский мост открывается для движения грузового транспорта <...> в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", - сообщили в инфоцентре.

Представительство отметило, что временные ограничения на передвижение транспорта тяжелее 3,5 тонны ввели, дабы обеспечить безопасность сквозного проезда в пиковую нагрузку курортного сезона. Исключения относились к строительному транспорту.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста открылась для автомобилистов 15 мая 2018 года.

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