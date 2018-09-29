В США умер основатель Jefferson Airplane Марти Балин

В Соединённых Штатах зафиксировали смерть вокалиста и основателя группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane Марти Балина.

Соответствующую информацию обнародовало издание Variety. Музыкант скончался в пятницу на 77-м году жизни. Никаких подробностей его смерти не оглашается кроме того, что умер он в окружении родных.

Jefferson Airplane - одна из влиятельнейших групп в истории музыки XX века. Её основали в 1965 году Мартин Балин и гитарист Пол Кантнер.

Коллектив отметился участием в трёх знаковых фестивалях 1960-х годов: Монтерей в 1967, Вудсток в 1969, Алтамонт в 1969 годах - и восемью альбомами. Две песни из пластинки Surrealistic Pillow 1967 года - Somebody to Love и White Rabbit - попали в список 500 величайших песен всех времён.