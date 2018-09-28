Стало известно, зачем Меркель собирает на встречу Путина, Макрона и Эрдогана

Лидеры встретятся уже совсем скоро.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как пишет агентство Reuters, данная четырёхсторонняя встреча состоится уже в октябре 2018 года. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Эта территория остаётся последним крупным оплотом террористов в Сирии.

Напомним, 17 сентября Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом в Сочи, где стороны договорились создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 км в Идлибе. Контролировать её будут военная полиция РФ и турецкие войска.