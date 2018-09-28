УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма

Группа радикалов заняла территорию Свято-Троицкого храма, располагающегося под украинским городом Ивано-Франковск.

Об этом стало известно из сообщения официального портала УПЦ. ПО заявленным данным, храм находится в населённом пункте Богородчаны. Двое прихожан были травмированы агрессивными действиями радикалов.

Ответственность за происшествие несёт "Правый сектор" (запрещённая в РФ экстремистская группировка националистического толка - ред.).

"Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 13:00 радикалы из "Правого сектора" в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", - гласит заявление УПЦ.

Рейдеры провели смену замков после того, как изгнали прихожан. Очевидцы констатировали напряжённую ситуацию на месте происшествия.