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Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 17:53

УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма

Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны.
Источник: tvc.ru
#храм

#православие

#рейдеры
Киев, 28 Сентября - DIXINEWS.

Группа радикалов заняла территорию Свято-Троицкого храма, располагающегося под украинским городом Ивано-Франковск.

Об этом стало известно из сообщения официального портала УПЦ. ПО заявленным данным, храм находится в населённом пункте Богородчаны. Двое прихожан были травмированы агрессивными действиями радикалов.

Ответственность за происшествие несёт "Правый сектор" (запрещённая в РФ экстремистская группировка националистического толка - ред.).

"Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 13:00 радикалы из "Правого сектора" в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", - гласит заявление УПЦ.

Рейдеры провели смену замков после того, как изгнали прихожан. Очевидцы констатировали напряжённую ситуацию на месте происшествия.

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