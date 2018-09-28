Технологии и наука

Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 17:09

В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс

Кот и мышь.
Источник: aroundpet.ru
#крысы

#животные

#учёные
Нью-Йорк, 28 Сентября - DIXINEWS.

Группа американских учёных провела исследование относительно истинных взаимоотношений уличных кошек и крыс.

Результаты проекта обнародованы журналом Frontiers in Ecology and Evolution. Специалисты чипировали крыс, обитающих в районах, где вместе с ними живёт множество кошек.

Эксперимент по наблюдению шёл в течение 79 дней. Крысам по большей части удавалось избегать кошек. Лишь две из них погибли.

Учёные намеревались проверить классическую историю о кошках, эффективно отлавливающих опасных грызунов. Крысы наносят большой ущерб обществу человека. Иногда они даже нападают на людей. Власти некоторых стран всерьёз рассматривают вариант разведения большого числа кошек для противодействия вредителям.

По мнению исследователей, тактика не приносит ожидаемого результата. Кроме того, рост числа бездомных кошек чреват другими проблемами. Например, животные начинают вести охоту на мелких птиц из-за труднодоступности крыс.

Изучению подвергли грызунов и кошек, обитающих в нью-йоркском районе. Около 60 представителей кошачьих активно хозяйничали совсем рядом с крысиной колонией. Тем не менее, они не проявили себя как хорошие крысоловы. Из 20 случаев охоты лишь две увенчались успехом для преследователя.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах
Учёные обнаружили связывающее звено между динозаврами и птицами
Учёные выяснили самую неудачную позу для сна
Читайте в рубрике:
Финские врачи научили лечить аппендицит без операции
Любой житель России может поучаствовать в ППН с помощью чат-бота
Биологи открыли новый тип вреда от курения табака

Ни шанса выжить: следователи работают на месте гибели гостей кафе в кипятке
Саммит лидеров стран СНГ проходит в Душанбе: главное
Напавший на подростка-инвалида в Казани оказался бывший бойцом
Падение самолета в Тихий океан закончилось чудом
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма
Нью-Йорк, 28 Сентября, 17:09.
В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс
Москва, 28 Сентября, 14:46.
В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"
Вашингтон, 28 Сентября, 14:32.
СМИ назвали претендента на покупку "Челси" у Абрамовича
Москва, 28 Сентября, 14:06.
Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России
Лондон, 28 Сентября, 14:05.
Маккартни впервые поведал о "конфликте" с Ленноном в The Beatles
За рубежом, 28 Сентября, 13:44.
Финские врачи научили лечить аппендицит без операции
Уфа, 28 Сентября, 13:32.
Вице-премьер и три министра лишились должностей в Башкирии
Москва, 28 Сентября, 13:27.
В РФ придумали, чем заменить для школьников газировку, чипсы и шоколад
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 13:11.
В Минспорта прокомментировали предстоящий ЧМ по хоккею в Петербурге
Москва, 28 Сентября, 12:56.
В Москве построят новый спорткомплекс с уникальным дизайном
Воронеж, 28 Сентября, 12:46.
Мэрия заплатит десятки миллионов за Генплан Воронежа до 2041 года
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия