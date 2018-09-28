В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс

Группа американских учёных провела исследование относительно истинных взаимоотношений уличных кошек и крыс.

Результаты проекта обнародованы журналом Frontiers in Ecology and Evolution. Специалисты чипировали крыс, обитающих в районах, где вместе с ними живёт множество кошек.

Эксперимент по наблюдению шёл в течение 79 дней. Крысам по большей части удавалось избегать кошек. Лишь две из них погибли.

Учёные намеревались проверить классическую историю о кошках, эффективно отлавливающих опасных грызунов. Крысы наносят большой ущерб обществу человека. Иногда они даже нападают на людей. Власти некоторых стран всерьёз рассматривают вариант разведения большого числа кошек для противодействия вредителям.

По мнению исследователей, тактика не приносит ожидаемого результата. Кроме того, рост числа бездомных кошек чреват другими проблемами. Например, животные начинают вести охоту на мелких птиц из-за труднодоступности крыс.

Изучению подвергли грызунов и кошек, обитающих в нью-йоркском районе. Около 60 представителей кошачьих активно хозяйничали совсем рядом с крысиной колонией. Тем не менее, они не проявили себя как хорошие крысоловы. Из 20 случаев охоты лишь две увенчались успехом для преследователя.