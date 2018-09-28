В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"

В Таганском суде Москвы приняли решение об аресте экс-главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова.

Согласно информации, обнародованной изданием ТАСС, Кулакова подозревают в мошенничестве. Не так давно он подал апелляцию на заключение в СИЗО. Суд признал арест законным решением.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, относительно подозрения бывшего главреда организовали проверку.

"В 2016 году сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова. Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", - подчеркнула он.

В МВД уточнили, что Кулакова уволили с должности главного редактора радиостанции в 2017 году.