Криминал

Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 14:46

В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"

Сотрудник российской полиции.
Источник: tass.ru
#арест

#радио

#МВД
Москва, 28 Сентября - DIXINEWS.

В Таганском суде Москвы приняли решение об аресте экс-главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова.

Согласно информации, обнародованной изданием ТАСС, Кулакова подозревают в мошенничестве. Не так давно он подал апелляцию на заключение в СИЗО. Суд признал арест законным решением.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, относительно подозрения бывшего главреда организовали проверку.

"В 2016 году сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова. Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", - подчеркнула он.

В МВД уточнили, что Кулакова уволили с должности главного редактора радиостанции в 2017 году.

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