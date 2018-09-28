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Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 14:32

СМИ назвали претендента на покупку "Челси" у Абрамовича

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен.
Источник: forbes.ru
#Абрамович

#клуб

#футбол
Вашингтон, 28 Сентября - DIXINEWS.

Российский миллиардер Роман Абрамович назначил цену на ФК "Челси" в три миллиарда британских фунтов.

Заинтересованность в приобретении футбольной команды выразил американский бизнесмен Пол Аллен. Соответствующую информацию опубликовало изданием The Sun.

Сооснователь корпорации Microsoft встретился с футбольным агентом Пини Захави. ОНи в Нью-Йорке обсудили покупку "Челси". Аллен владеет такими клубами, как "Сиэтл Сихокс" в Национальной футбольной лиге (американский футбол), "Портленд" Национальной баскетбольной ассоциации и Сиэтл Саундерс" в Главной футбольной лиге.

Не так давно интеерс к "Челси" проявил британец Джим Рэтклифф. Он предложил Абрамовичу два миллиарда фунтов и получил отказ.

Напомним, российский бизнесмен стал владельцем британского клуба в 2003 году. Он достался ему за 140 миллионов фунтов. За 15 лет "Челси" удалось пять раз стать чемпионом Англии и единожды - обладателем кубка Лиги чемпионов.

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