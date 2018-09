Маккартни впервые поведал о "конфликте" с Ленноном в The Beatles

Сэр Пол Маккартни рассказал о музыкальном соперничестве между ним и Джоном Ленноном в эпоху группы The Beatles.

Об этом британский музыкант собщил в интервью для 60 minutes. По его словам. лишь однажды соратник высказался с похвалой о сочинённой им песне.

Этим произведением стала песня Here, There and Everywhere, вошедшая в седьмой альбом коллектива под названием Revolver. Маккартни отметил, что Леннон назвал её "действительно хорошей".

"Я храню это в памяти по сей день. Это на самом деле жалко", - отметил британец.

Напомним, в сентябре сэр Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом, названный Egypt Station. Он занял солидные позиции в британских и американских хит-парадах.