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Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 14:05
Маккартни впервые поведал о "конфликте" с Ленноном в The Beatles
Пол Макартни и Джон Леннон в The Beatles.
Источник: houstonchronicle.com
Лондон, 28 Сентября - DIXINEWS.
Сэр Пол Маккартни рассказал о музыкальном соперничестве между ним и Джоном Ленноном в эпоху группы The Beatles.
Об этом британский музыкант собщил в интервью для 60 minutes. По его словам. лишь однажды соратник высказался с похвалой о сочинённой им песне.
Этим произведением стала песня Here, There and Everywhere, вошедшая в седьмой альбом коллектива под названием Revolver. Маккартни отметил, что Леннон назвал её "действительно хорошей".
"Я храню это в памяти по сей день. Это на самом деле жалко", - отметил британец.
Напомним, в сентябре сэр Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом, названный Egypt Station. Он занял солидные позиции в британских и американских хит-парадах.
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