Политика

Константин Большаков
28 Сентября, 2018 14:06

Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России

Дмитрий Песков.
Источник: life.ru
#Песков

#Боширов

#Скрипаль
Москва, 28 Сентября - DIXINEWS.

Как и обещал, представитель Кремля поискал информацию об этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о присвоении звания Героя России некому Анатолию Чепиге были проверены и не нашли подтверждения. Как передают РИА «Новости», господин Песков ответил на уточняющий вопрос, может ли в случае награждения информация быть засекречена так, что об этом не знают даже в Кремле.

- Мне нечего добавить по данной теме, - подчеркнул Песков.

При этом «Лента.ру» пишет, что президент РФ обладает правом издания закрытых указов, в том числе о награждении тех или иных лиц, и официально такие документы на государственных ресурсах не публикуются. Однако есть ли доступ к таким сведениям у Дмитрия Пескова, неизвестно.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в ходе которого якобы выяснили, что Руслан Боширов, подозреваемый Лондон в отравлении Скрипалей, на самом деле будто бы полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Дмитрий Песков пообещал журналистам проверить эту информацию. Бывший командир Чепиги подтвердил, что тот закончил ДВОКУ, но воевал лишь в Чечне, и не готовился к агентурной работе.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Бывший командир Анатолия Чепиги пообщался с журналистами
СМИ: британские спецслужбы знают третьего подозреваемого по делу Скрипалей
В Кремле пообещали выяснить, кто такой Анатолий Чепига
Читайте в рубрике:
В правительстве озвучили шаги для снижения смертности среди россиян
В Лондоне ответили на просьбу России о помощи в расследовании дела Скрипалей
Глава МВД Украины уснул на выступлении Порошенко

Северо-курильск оказался засыпан пеплом после извержения вулкана
«Онегин, добрый мой приятель»: Путин перечитывает классику на саммите СНГ
Момент зарождения смерча в Нижегородской области попал на видео
Александрийский патриарх прибыл на Украину, чтобы предостеречь УПЦ от раскола
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма
Нью-Йорк, 28 Сентября, 17:09.
В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс
Москва, 28 Сентября, 14:46.
В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"
Вашингтон, 28 Сентября, 14:32.
СМИ назвали претендента на покупку "Челси" у Абрамовича
Москва, 28 Сентября, 14:06.
Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России
Лондон, 28 Сентября, 14:05.
Маккартни впервые поведал о "конфликте" с Ленноном в The Beatles
За рубежом, 28 Сентября, 13:44.
Финские врачи научили лечить аппендицит без операции
Уфа, 28 Сентября, 13:32.
Вице-премьер и три министра лишились должностей в Башкирии
Москва, 28 Сентября, 13:27.
В РФ придумали, чем заменить для школьников газировку, чипсы и шоколад
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 13:11.
В Минспорта прокомментировали предстоящий ЧМ по хоккею в Петербурге
Москва, 28 Сентября, 12:56.
В Москве построят новый спорткомплекс с уникальным дизайном
Воронеж, 28 Сентября, 12:46.
Мэрия заплатит десятки миллионов за Генплан Воронежа до 2041 года
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия