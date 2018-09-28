Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России

Как и обещал, представитель Кремля поискал информацию об этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о присвоении звания Героя России некому Анатолию Чепиге были проверены и не нашли подтверждения. Как передают РИА «Новости», господин Песков ответил на уточняющий вопрос, может ли в случае награждения информация быть засекречена так, что об этом не знают даже в Кремле.

- Мне нечего добавить по данной теме, - подчеркнул Песков.

При этом «Лента.ру» пишет, что президент РФ обладает правом издания закрытых указов, в том числе о награждении тех или иных лиц, и официально такие документы на государственных ресурсах не публикуются. Однако есть ли доступ к таким сведениям у Дмитрия Пескова, неизвестно.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в ходе которого якобы выяснили, что Руслан Боширов, подозреваемый Лондон в отравлении Скрипалей, на самом деле будто бы полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Дмитрий Песков пообещал журналистам проверить эту информацию. Бывший командир Чепиги подтвердил, что тот закончил ДВОКУ, но воевал лишь в Чечне, и не готовился к агентурной работе.