Финские врачи научили лечить аппендицит без операции

Эксперты финского Университета Турку провели исследование методики по лечению острого аппендицита с помощью медикаментов и аппендэктомии.

Об этом стало известно из публикации научного журнала JAMA. Учёные привлекли для проекта 256 пациентов. Примерно 61 процент из них обошёлся без операции в ближайшие пять лет после специализированного курса антибиотиков.

Благодаря медикаментам авторы исследования предполагали снизить степень воспалительных процессов. Антибиотики оказались способны помочь пациенту, если у того не произошло разрыва аппендикса. Эксперты сделали вывод, что в отсутствие осложнений заболевание можно лечить вышеозначенным способом.

"Мы провели рандомизированное исследование с контрольной группой, в котором приняли участие 530 человек в возрасте от 18 до 60 лет с диагностированным острым аппендицитом без осложнений. Из всех участников 273 человека перенесли стандартные процедуры и аппендэктомию, а 257 пациентам в течение трех дней внутривенно вводили антибиотик, после чего еще неделю им необходимо было принимать другие антибиотики", - резюмировали авторы.

В течение пяти лет после эксперимента учёные отслеживали состояние людей, прошедших лечение. Они пытались выявить осложнения после курса.

Осложнения обнаружили у 24,4 процента пациентов, перенёсших аппендэктомию, и 6,5 процента людей, прошедших лечение антибиотиками. Из последней категории лишь 70-ти пациентам понадобилась операция после курса.