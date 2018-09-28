Технологии и наука

Станислав Сикорский
28 Сентября, 2018 13:44

Финские врачи научили лечить аппендицит без операции

Схематическое обозначение человеческих органов.
Источник: ridus.ru
#врачи

#эксперимент

#медицина
За рубежом, 28 Сентября - DIXINEWS.

Эксперты финского Университета Турку провели исследование методики по лечению острого аппендицита с помощью медикаментов и аппендэктомии.

Об этом стало известно из публикации научного журнала JAMA. Учёные привлекли для проекта 256 пациентов. Примерно 61 процент из них обошёлся без операции в ближайшие пять лет после специализированного курса антибиотиков.

Благодаря медикаментам авторы исследования предполагали снизить степень воспалительных процессов. Антибиотики оказались способны помочь пациенту, если у того не произошло разрыва аппендикса. Эксперты сделали вывод, что в отсутствие осложнений заболевание можно лечить вышеозначенным способом.

"Мы провели рандомизированное исследование с контрольной группой, в котором приняли участие 530 человек в возрасте от 18 до 60 лет с диагностированным острым аппендицитом без осложнений. Из всех участников 273 человека перенесли стандартные процедуры и аппендэктомию, а 257 пациентам в течение трех дней внутривенно вводили антибиотик, после чего еще неделю им необходимо было принимать другие антибиотики", - резюмировали авторы.

В течение пяти лет после эксперимента учёные отслеживали состояние людей, прошедших лечение. Они пытались выявить осложнения после курса.

Осложнения обнаружили у 24,4 процента пациентов, перенёсших аппендэктомию, и 6,5 процента людей, прошедших лечение антибиотиками. Из последней категории лишь 70-ти пациентам понадобилась операция после курса.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Роспотребнадзор поведал россиянам, как избежать гриппа
Учёные NASA объяснили, как полёт к Марсу повредит мозг астронавтов
Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам
Читайте в рубрике:
В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс
В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах
Любой житель России может поучаствовать в ППН с помощью чат-бота

«Онегин, добрый мой приятель»: Путин перечитывает классику на саммите СНГ
Момент зарождения смерча в Нижегородской области попал на видео
Северо-курильск оказался засыпан пеплом после извержения вулкана
Александрийский патриарх прибыл на Украину, чтобы предостеречь УПЦ от раскола
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УПЦ обвинила "Правый сектор" в рейдерском захвате храма
Нью-Йорк, 28 Сентября, 17:09.
В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс
Москва, 28 Сентября, 14:46.
В МВД объяснили арест экс-главреда "Милицейской волны"
Вашингтон, 28 Сентября, 14:32.
СМИ назвали претендента на покупку "Челси" у Абрамовича
Москва, 28 Сентября, 14:06.
Песков выяснил, получал ли Чепига звание Героя России
Лондон, 28 Сентября, 14:05.
Маккартни впервые поведал о "конфликте" с Ленноном в The Beatles
За рубежом, 28 Сентября, 13:44.
Финские врачи научили лечить аппендицит без операции
Уфа, 28 Сентября, 13:32.
Вице-премьер и три министра лишились должностей в Башкирии
Москва, 28 Сентября, 13:27.
В РФ придумали, чем заменить для школьников газировку, чипсы и шоколад
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 13:11.
В Минспорта прокомментировали предстоящий ЧМ по хоккею в Петербурге
Москва, 28 Сентября, 12:56.
В Москве построят новый спорткомплекс с уникальным дизайном
Воронеж, 28 Сентября, 12:46.
Мэрия заплатит десятки миллионов за Генплан Воронежа до 2041 года
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия