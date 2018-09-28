В РФ придумали, чем заменить для школьников газировку, чипсы и шоколад

Автоматы с закусками в школе.

Комитет Государственной Думы по вопросам охраны здоровья выступил за запрет на продажу газированных напитков и шоколадных батончиков в российских школах.

С соответствующим заявлением выступил замглавы комитета Леонид Огуль. По его словам, нужно скорректировать питание юного поколения. Слова чиновника цитирует "Интерфакс".

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка", - сообщил Огуль.

Зампредседателя думского комитета полагает, что вместо газировки, шоколадок, чипсов в школах должны продавать соки, фрукты, молочная продукция, зефир и мармелад.

Огуль объяснил, что зачастую культура употребления сладкого, жареного, жирного зависит по большей части от взрослых.Детям нужно прививать совершенно другую модель поведения, чтобы те не "подсаживались" на сахар благодаря неконтролируемому потреблению шоколада и сладкой газировки.