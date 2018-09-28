Бывший командир Анатолия Чепиги пообщался с журналистами

Сравнение фотографий якобы Александра Чепиги во время КТО на Северном Кавказе и Руслана Боширова в наши дни.

И рассказал, мог ли он быть причастен к инциденту в Солсбери.

Глава регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко рассказал, как ранее руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, и прокомментировал информацию о том, что Руслан Боширова и выпускник ДВОКУ Анатолий Чепига один и тот же человек.

По словам Боржко, в 2001 году у него действительно был выпускник с фамилией Чепига. Однако его причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей Боржко назвал «лёгкой шизофренией».

- В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, - пояснил Боржко в беседе с РИА «Новости». – Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором якобы выяснили, что подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей Руслан Боширов будто бы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, героем России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по поводу того, кто такой Чепига, но пообещал выяснить её. Ранее сам Владимир Путин говорил, что Руслан Боширов и Александр Петров, второй подозреваемый по версии британских властей, гражданские лица, не связанные с криминалом.