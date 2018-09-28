СМИ: британские спецслужбы знают третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Якобы, он помогал двум другим «отравителям» совершить покушение.

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецслужбы Великобритании и отдел полиции по борьбе с терроризмом установили личность третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Якобы, он также агент российской разведки.

Имя подозреваемого не раскрывается, однако издание подчёркивает, что британские спецслужбы знают его. Как пояснили источники, мужчина ездил в Солсбери, чтобы спланировать покушение на Скрипаля, он составил план переулка, где жил бывший полковник ГРУ, и выяснил, где входная дверь его дома.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором якобы выяснили, что один из обвиняемых Лондон по делу Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой и имеет звание героя России. В Кремле пообещали выяснить, кто такой Чепига на самом деле.