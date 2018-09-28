Политика

Константин Большаков
28 Сентября, 2018 09:01

СМИ: британские спецслужбы знают третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Солсбери.
Источник: Windowssearch-exp.com
#Великобритания

#Скрипаль

#ГРУ
Лондон, 28 Сентября - DIXINEWS.

Якобы, он помогал двум другим «отравителям» совершить покушение.

Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецслужбы Великобритании и отдел полиции по борьбе с терроризмом установили личность третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Якобы, он также агент российской разведки.

Имя подозреваемого не раскрывается, однако издание подчёркивает, что британские спецслужбы знают его. Как пояснили источники, мужчина ездил в Солсбери, чтобы спланировать покушение на Скрипаля, он составил план переулка, где жил бывший полковник ГРУ, и выяснил, где входная дверь его дома.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором якобы выяснили, что один из обвиняемых Лондон по делу Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой и имеет звание героя России. В Кремле пообещали выяснить, кто такой Чепига на самом деле.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Бывший командир Анатолия Чепиги пообщался с журналистами
В Кремле пообещали выяснить, кто такой Анатолий Чепига
В Лондоне ответили на просьбу России о помощи в расследовании дела Скрипалей
Читайте в рубрике:
В правительстве озвучили шаги для снижения смертности среди россиян
Глава МВД Украины уснул на выступлении Порошенко
Путин сменил губернаторов сразу в двух регионах

Шерсть из Австралии: спрос растёт, но засуха губит скот
Жители Жиганска "случайно" запретили продажу алкоголя
Путин посетил Баку и Душанбе
Что делают козлики на вечеринках в Лос-Анджелесе
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-премьер и три министра лишились должностей в Башкирии
Москва, 28 Сентября, 13:27.
В РФ придумали, чем заменить для школьников газировку, чипсы и шоколад
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 13:11.
В Минспорта прокомментировали предстоящий ЧМ по хоккею в Петербурге
Москва, 28 Сентября, 12:56.
В Москве построят новый спорткомплекс с уникальным дизайном
Воронеж, 28 Сентября, 12:46.
Мэрия заплатит десятки миллионов за Генплан Воронежа до 2041 года
Благовещенск, 28 Сентября, 12:17.
Бывший командир Анатолия Чепиги пообщался с журналистами
Воронеж, 28 Сентября, 12:13.
В Воронеже создадут план развития до 2041 года за 74 млн
Волгоград, 28 Сентября, 12:00.
Под Волгоградом нашли останки трёх силовиков НКВД, погибших в ВОВ
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 11:35.
В Питере двое молодых людей заживо сварились в кипятке
Самара, 28 Сентября, 11:33.
В Самаре анонсировали новый митинг против пенсионной реформы
Екатеринбург, 28 Сентября, 10:56.
В Екатеринбурге обсудили собор Святой Екатерины
Санкт-Петербург, 28 Сентября, 10:35.
II-ой Международный форум моды состоится в Санкт-Петербурге
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия