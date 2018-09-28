В правительстве оправдались за слова Кудрина о высоком уровне бедности

Глава Счётной палаты привёл данные за прошлый год, заверили власти.

Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отреагировала на заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о высоком уровне бедности в России. Госпожа Голикова уточнила, что Кудрин привёл прошлогодние данные, и ситуация в 2018 году более оптимистичная.

- Кудрин приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года, - передают РИА «Новости» слова вице-премьера. – Что касается прошедшего периода, то сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, как нам хотелось бы, но положительную тенденцию по снижению.

По словам Татьяны Голиковой, за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году число россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизилось на 1,1 млн рублей. Связано это, полагает чиновник, с ростом уровня заработных плат.

Напомним, накануне Алексей Кудрин заявил, что в России доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% от всего населения страны.