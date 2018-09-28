Армия и оружие

Константин Большаков
28 Сентября, 2018 08:01

В США прокомментировали гибель российского Ил-20 в Сирии

Ил-20.
Источник: Achtungpartisanen.ru
#Госдеп

#Ил20

#Сирия
Нью-Йорк, 28 Сентября - DIXINEWS.

И призвали снизить градус напряжённости в регионе.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что гибель российского Ил-20 над Средиземным морем является «опасным примером эскалации», которую необходимо прекратить. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

- Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе, - заверил представитель Госдепа.

Как отметил американский политик, в настоящий момент в Сирии, помимо самих правительственных вооружённых сил САР, находятся армии пяти государств – США, России, Турции, Ирана и Израиля и «они по всей Сирии наталкиваются друг на друга».

РИА «Новости» передают, что Джеффри призвал заморозить конфликт «любым возможным способом».

Напомним, российский Ил-20, на борту которого были 15 военнослужащих, был сбит ракетой ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны обвинили в инциденте Израиль, чьи истребители прикрывались Ил-20 при атаке объектов на сирийской территории.

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