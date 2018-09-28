Политика

Константин Большаков
28 Сентября, 2018 07:41

В Кремле пообещали выяснить, кто такой Анатолий Чепига

Руслан Боширов.
Источник: rt.com
#Песков

#Боширов

#Скрипаль
Москва, 28 Сентября - DIXINEWS.

И причём тут Руслан Боширов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «расследование» Bellingcat и The Insider, в котором издания утверждают, что подозреваемый Лондон в отравлении Скрипалей Руслан Боширов якобы на самом деле «полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига».

По словам представителя Кремля, Владимир Путин располагает информацией, что Боширов является гражданским лицом.

- Насколько я понимаю, это неформальное расследование, - заметил Песков. – Мы не знаем, насколько оно соответствует действительности.

Как передают РИА «Новости», Дмитрий Песков добавил, что Кремль исходит из данных, озвученных самим Русланом Бошировым и Александром Петровым в ходе интервью RT. Говоря о том, является ли Анатолий Чепига действительно героем России и похож ли он на одного из «отравителей», Песков заметил, что «много людей похожи друг на друга».

- Кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией, - признался пресс-секретарь российского лидера.

Тем не менее, Дмитрий Песков пообещал проверить, награждался ли Чепига званием героя России.

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