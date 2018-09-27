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Константин Большаков
27 Сентября, 2018 19:16
Одну из сестёр Хачатурян выпустили из СИЗО
Ангелина Хачатурян.
Источник: Scoopnest.com
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.
Но наложили ряд ограничений на определённые действия.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о выпуске из СИЗО Ангелины Хачатурян, одной из трёх сестёр, которые обвиняются в убийстве собственного отца.
- Меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определённых действий в отношении обвиняемой на срок до 28 декабря 2018 года, - передаёт ТАСС слова судьи.
При этом Ангелине Хачатурян вынесли ряд запретов. Так, девушка не сможет выйти из дома в ночное время, общаться с кем-либо, помимо ближайших родственников и сотрудников следственных органов, пользоваться интернетом и мобильными телефонами, а также общаться с сёстрами.
В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении двух других сестёр Хачатурян.
Напомним, убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. На следующий день по подозрению в совершении преступления задержали его трёх дочерей – 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их 17-летнюю сестру.
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