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Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 17:01
Голикова объяснила, почему в России смертность превысила рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Источник: vistanews.ru
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.
На территории Российской Федерации в 2018 году зафиксировали естественную убыль населения.
Об этом стало известно из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. По её словам, такие результаты зарегистрировали в первые семь месяцев года.
"Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны. <…> Сейчас за семь месяцев, данные за восемь месяцев будут в ближайшие дни, количество родившихся составляет 928,9 тыс. человек", - подчеркнула Голикова.
Вице-премьер отметила, что суммарный коэффициент рождаемости увеличится к 2024 году с 1,62 ребёнка до 1,74. ТАкую задачу поставили в правительстве.
В Росстате ранее заявляли о снижении уровня рождаемости в России на 4,7 процента, а показатели смертности при этом возросли на 0,7 процента в соотношении с аналогичным периодом 2017 года.
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