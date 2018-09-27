Голикова объяснила, почему в России смертность превысила рождаемость

На территории Российской Федерации в 2018 году зафиксировали естественную убыль населения.

Об этом стало известно из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. По её словам, такие результаты зарегистрировали в первые семь месяцев года.

"Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны. <…> Сейчас за семь месяцев, данные за восемь месяцев будут в ближайшие дни, количество родившихся составляет 928,9 тыс. человек", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер отметила, что суммарный коэффициент рождаемости увеличится к 2024 году с 1,62 ребёнка до 1,74. ТАкую задачу поставили в правительстве.

В Росстате ранее заявляли о снижении уровня рождаемости в России на 4,7 процента, а показатели смертности при этом возросли на 0,7 процента в соотношении с аналогичным периодом 2017 года.