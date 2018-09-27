В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах

В эквадорских Андах учёные обнаружили новую разновидность колибри.

Об этом стало известно из публикации журнала The Auk: Ornithological Advances. Автором открытия стал эквадорский биолог Франциско Сорноза-Молина.

Новый вид птиц, принадлежащий к роду горных звёзд, назвали Oreotrochilus cyanolaemus. Этих колибри прозвали синегорлыми за соответствующее оперение на шее.

Как и другие Oreotrochilus, новооткрытый вид обитает в пещерах, располагающихся на высоте до пяти километров. Питаются птицы подножным кормом. Размер их достигает 13 сантиметров. Предполагается, что птицы водятся в зоне сотни квадратных километров.

Учёные подсчитали, что вид находится на грани вымирания и насчитывает от 500 до 750 особей. Главные угрозы жизни синегорлых колибри - пастбища скота, пожары, золотоискатели.