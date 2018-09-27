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Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 16:43
В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах
Oreotrochilus cyanolaemus.
Источник: inforeactor.ru
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.
В эквадорских Андах учёные обнаружили новую разновидность колибри.
Об этом стало известно из публикации журнала The Auk: Ornithological Advances. Автором открытия стал эквадорский биолог Франциско Сорноза-Молина.
Новый вид птиц, принадлежащий к роду горных звёзд, назвали Oreotrochilus cyanolaemus. Этих колибри прозвали синегорлыми за соответствующее оперение на шее.
Как и другие Oreotrochilus, новооткрытый вид обитает в пещерах, располагающихся на высоте до пяти километров. Питаются птицы подножным кормом. Размер их достигает 13 сантиметров. Предполагается, что птицы водятся в зоне сотни квадратных километров.
Учёные подсчитали, что вид находится на грани вымирания и насчитывает от 500 до 750 особей. Главные угрозы жизни синегорлых колибри - пастбища скота, пожары, золотоискатели.
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