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Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 16:43

В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах

Oreotrochilus cyanolaemus.
Источник: inforeactor.ru
#птица

#учёные

#открытие
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.

В эквадорских Андах учёные обнаружили новую разновидность колибри.

Об этом стало известно из публикации журнала The Auk: Ornithological Advances. Автором открытия стал эквадорский биолог Франциско Сорноза-Молина.

Новый вид птиц, принадлежащий к роду горных звёзд, назвали Oreotrochilus cyanolaemus. Этих колибри прозвали синегорлыми за соответствующее оперение на шее.

Как и другие Oreotrochilus, новооткрытый вид обитает в пещерах, располагающихся на высоте до пяти километров. Питаются птицы подножным кормом. Размер их достигает 13 сантиметров. Предполагается, что птицы водятся в зоне сотни квадратных километров.

Учёные подсчитали, что вид находится на грани вымирания и насчитывает от 500 до 750 особей. Главные угрозы жизни синегорлых колибри - пастбища скота, пожары, золотоискатели.

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