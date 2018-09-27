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Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 16:19
УЕФА раскрыл, какие турниры получат видеоповторы первыми
Система видеоповторов на ЧМ-2018.
Источник: ria.ru
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций решили ввести систему видеоповторов в рамках подконтрольных объединению турниров.
Соответствующую информацию опубликовали на официальном портале спортивной организации. Нововведения касаются предстоящего сезона Лиги чемпионов.
Решение приняли в исполнительном комитете УЕФА в четверг, 27 сентября. Заседание проходило в штаб-квартире союза швейцарском городе Ньоне.
Система видеоповторов в помощь арбитрам будут применять с 1/8 финала состязаний. Также судейство может использовать повторы в розыгрыше Суперкубка УЕФА, запланированного в Стамбуле, и финале Евро-2020.
Распространение системы VAR в Лиге Европы и Лиге наций состоится в 2020 и 2021 годах соответственно.
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