УЕФА раскрыл, какие турниры получат видеоповторы первыми

В Союзе европейских футбольных ассоциаций решили ввести систему видеоповторов в рамках подконтрольных объединению турниров.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном портале спортивной организации. Нововведения касаются предстоящего сезона Лиги чемпионов.

Решение приняли в исполнительном комитете УЕФА в четверг, 27 сентября. Заседание проходило в штаб-квартире союза швейцарском городе Ньоне.

Система видеоповторов в помощь арбитрам будут применять с 1/8 финала состязаний. Также судейство может использовать повторы в розыгрыше Суперкубка УЕФА, запланированного в Стамбуле, и финале Евро-2020.

Распространение системы VAR в Лиге Европы и Лиге наций состоится в 2020 и 2021 годах соответственно.