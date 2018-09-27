Общество

Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 15:29

В РФ планируют ослабить визовый режим для иностранцев

Туристы на Красной площади.
Источник: liveinternet.ru
#туризм

#туриндустрия

#проект
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

В Министерстве экономического развития РФ запланировали смягчить визовый режим.

Об этом говорится в паспорте федерального проекта "Экспорт услуг", на который ссылается издание РБК. ЕГО разработчиком выступают чиновники ведомства.

Цель вышеозначенной инициативы - увеличить экспорт туристических услуг. Согласно документу, уже к 2024 году показатели экспорта услуг, включая туристические, образовательные, медицинские цели, достигнет 15,47 миллиарда долларов. В 2017 году он составил 8,95 миллиарда.

Упрощение доступа в Россию иностранцам - одна из магистральных идей проекта. Документ, впрочем, не содержит описания конкретного механизма для либерализации визового режима.

По словам источника издания, в качестве рабочего варианта рассматривается аналог паспорта болельщика - Fan-ID. Чиновники планируют разработать пакетный туристический продукт, включающий ряд рекомендуемых к посещению мест, отели, рестораны, транспортную карту. Обладатель такого комплекта может рассчитывать на упрощённый въезд.

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