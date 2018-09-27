Власть

Константин Большаков
27 Сентября, 2018 15:07

В Госдуме окончательно приняли пенсионную реформу

Дмитрий Медведев на выступлении в Госдуме.
Источник: Rus.postimees.ee
#пенсии

#реформа

#ГосДума
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

Спустя несколько месяцев, как её предложило правительство.

В четверг, 27 сентября, депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении одобрили законопроект пенсионной реформы. Документ был принят с учётом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным и партией «Единая Россия».

В ходе открытого голосования 332 депутата поддержали пенсионную реформу, а 83 депутат проголосовали против неё, передают РИА «Новости». При этом накануне поправки Путина к законопроекту были приняты единогласно.

- Все деньги от мер по повышению пенсионного возраста должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции, - заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. – И они должны уже позволить с января 2019 года увеличивать пенсии на 1000 рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тысяч рублей.

Напомним, законопроект о пенсионной реформе правительство представило в июне 2018 года. Согласно предложению, возраст выхода на пенсию должен был составить 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

В конце августа президент Владимир Путин обратился к гражданам и предложил снизить предлагаемый пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также заявил о сохранении ряда федеральных льгот. За сохранение льгот региональных выступила правящая партия «Единая Россия».

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