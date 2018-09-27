Общество

Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 13:46

Ассанж выбрал приемника и ушёл с поста главреда WikiLeaks

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора.
Источник: washingtonexaminer.com
#журналистика

#сайт

#журналисты
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.

Интернет-портал журналистских расследований WikiLeaks получил нового главного редактора вместо Джулиана Ассанжа.

Об этом стало известно из сообщения сайта проекта. Основатель WikiLeaks займётся издательскими обязанностями вместо прежней работы. Главным редактором назначен исландец Кристинн Храфнссон

Перемены предприняты из-за ограничений Ассанжа в контактах с миром. Сотрудники эквадорской дипмиссии решили ограничить журналиста в коммуникациях на полугодичный срок. Идея принадлежит непосредственно новому президенту страны Ленину Морено.

Отметим, сфера деятельности Храфнссона - расследовательская журналистика. В 2010 году он получил звание "журналиста года" в родной стране. ЕГо удостоили награды за вклад в публикацию WikiLeaks видеозаписей, запечатлевших авиаудар ВВС США по Багдаду. Тогда, 12 июля 2007 года, жертвами стали многие мирные жители и двое журналистов Reuters.

"Я осуждаю совершаемые в отношении Джулиана Ассанжа действия, которые привели к тому, что я выступаю в новой роли, однако с радостью принимаю на себя ответственность за поддержание важной работы, основанной на идеалах WikiLeaks", - резюмировал Храфнссон.

Стоит напомнить, Джулиан Ассанж укрывается в посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Власти нескольких государств, включая Соединённые Штаты, пытались привлечь его к ответственности за несколько преступлений. Среди них - публикация секретных документов, изнасилование и домогательства.

Сам журналист обвинения отрицает и считает преследование политически мотивированным.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В МИД озвучили итоги медэкспертизы тел погибших в ЦАР журналистов
Захарова объяснила, как российские журналисты выехали в ЦАР
СМИ обнародовали обстоятельства гибели журналистов в ЦАР
Читайте в рубрике:
Голикова объяснила, почему в России смертность превысила рождаемость
В РФ планируют ослабить визовый режим для иностранцев
СМИ сообщили о декриминализации супружеских измен в Индии

В "Сколково" презентовали беспилотный КамАЗ
В горах Кабардино-Балкарии проходит операция по спасению парапланериста
В Дамасском университете открывают факультет русского языка
Жители Хабаровского края пожаловались на капремонт в домах
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова объяснила, почему в России смертность превысила рождаемость
За рубежом, 27 Сентября, 16:43.
В мире открыт новый вид колибри, вымирающий в горах
За рубежом, 27 Сентября, 16:19.
УЕФА раскрыл, какие турниры получат видеоповторы первыми
Москва, 27 Сентября, 15:29.
В РФ планируют ослабить визовый режим для иностранцев
Москва, 27 Сентября, 15:07.
В Госдуме окончательно приняли пенсионную реформу
Казань, 27 Сентября, 13:58.
Стало известно, насколько Казани хватит питьевой воды
За рубежом, 27 Сентября, 13:46.
Ассанж выбрал приемника и ушёл с поста главреда WikiLeaks
Москва, 27 Сентября, 13:18.
Кудрин рассказал, сколько в России бедняков
За рубежом, 27 Сентября, 13:09.
СМИ сообщили о декриминализации супружеских измен в Индии
Омск, 27 Сентября, 13:02.
Депутат Луговой попросил проверить уренгойских полицейских на коррупцию
Москва, 27 Сентября, 12:57.
Любой житель России может поучаствовать в ППН с помощью чат-бота
Москва, 27 Сентября, 12:51.
Паспорт, записную книжку и рукопись Виктора Цоя распродали на аукционе
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия