Ассанж выбрал приемника и ушёл с поста главреда WikiLeaks

Интернет-портал журналистских расследований WikiLeaks получил нового главного редактора вместо Джулиана Ассанжа.

Об этом стало известно из сообщения сайта проекта. Основатель WikiLeaks займётся издательскими обязанностями вместо прежней работы. Главным редактором назначен исландец Кристинн Храфнссон

Перемены предприняты из-за ограничений Ассанжа в контактах с миром. Сотрудники эквадорской дипмиссии решили ограничить журналиста в коммуникациях на полугодичный срок. Идея принадлежит непосредственно новому президенту страны Ленину Морено.

Отметим, сфера деятельности Храфнссона - расследовательская журналистика. В 2010 году он получил звание "журналиста года" в родной стране. ЕГо удостоили награды за вклад в публикацию WikiLeaks видеозаписей, запечатлевших авиаудар ВВС США по Багдаду. Тогда, 12 июля 2007 года, жертвами стали многие мирные жители и двое журналистов Reuters.

"Я осуждаю совершаемые в отношении Джулиана Ассанжа действия, которые привели к тому, что я выступаю в новой роли, однако с радостью принимаю на себя ответственность за поддержание важной работы, основанной на идеалах WikiLeaks", - резюмировал Храфнссон.

Стоит напомнить, Джулиан Ассанж укрывается в посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Власти нескольких государств, включая Соединённые Штаты, пытались привлечь его к ответственности за несколько преступлений. Среди них - публикация секретных документов, изнасилование и домогательства.

Сам журналист обвинения отрицает и считает преследование политически мотивированным.