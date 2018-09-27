Общество

Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 13:09

СМИ сообщили о декриминализации супружеских измен в Индии

Жители Индии.
Источник: salaamgateway.com
#Верховныйсуд

#супружескаяпара

#Индия
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.

В Верховном суде Индии постановили о невозможности расследовать супружескую измену со стороны замужней женщины в качестве уголовного преступления.

Соответствующую информацию обнародовало издание BBC News. По словам председателя ведомства Дипака Мисры, зачитавшего приговор, измена - гражданский спорт. По этой причине разбирательство не может быть уголовным.

По информации СМИ, 41-летний индийский предприниматель, проживающий в одном из итальянских городов, инициировал петицию о признании закона недействительным. По его мнению, законодательство создало впечатление о женщинах как о собственности мужей.

В Индии неоднократно поднималась тема декриминализации супружеской неверности. В стране брак стоит на очень высоком уровне и такого рода идеи повредят сохранности семей.

Между тем, как пишет BBC, многие мужья умышленно портили репутацию жён при разводе исками на выдуманных любовников.

Стоит отметить, что измену считают преступлением на территории множества мусульманских стран, а также 21 американского штата. В их число входит Нью-Йорк.

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