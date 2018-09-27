Финансы

Константин Большаков
27 Сентября, 2018 13:18

Кудрин рассказал, сколько в России бедняков

Алексей Кудрин.
Источник: Infinica.ru
#Кудрин

#бедность

#пенсионеры
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

Их все ещё миллионы по всей стране.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России уровень бедности остаётся по-прежнему высоким. По его словам, доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн россиян. Это составляет 13,2% от всего населения страны, передаёт «Интерфакс» заявление господина Кудрина.

Однако по итогам текущего года в РФ впервые за последние 5 лет зафиксирован рост реальных доходов, добавил чиновник. За первые 8 месяцев они увеличились на 2,6%, тогда как за 4 прошлых года сократились на 11%.

Есть и хорошая статистика по пенсионерам, заметил глава Счётной палаты. Их реальные доходы выросли в 2018 году. В прошлом году этот показатель также составил 3,6% после двухлетнего перерыва.

Напомним, накануне стало известно, что Алексей Кудрин покинет Центр стратегических разработок, который возглавлял с 2016 года. Освободившееся кресло может занять глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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