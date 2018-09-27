Культура

Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 12:51

Паспорт, записную книжку и рукопись Виктора Цоя распродали на аукционе

Паспорт Виктора Цоя.
Источник: tass.ru
#паспорт

#Цой

#аукцион
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

Паспорт, принадлежавший советскому музыканту Виктору Цою, продали в рамках аукциона.

Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС. На аукционе также продали лоты с записной книжкой исполнителя и рукописью песни "Хочу перемен!".

Торги провёл "Литфонд". Начальная стоимость паспорта была установлена на 2,5 миллионах рублей. Документ ушёл с молотка за 9 миллионов. Его выдали Цою в 16 лет. Там содержится пометка о регистрации брака с Марианной Родованской.

Записную книжку с номерами других музыкантов - Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого - продали за три миллиона. Рукопись - за 3,6 миллиона.

Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров отметил, что экспонаты проверены экспертизой. Для официальной идентификации паспорта был сделан запрос в МВД. Там подтвердили его подлинность.

Напомним, Виктор Цой - фронтмен группы "Кино", существовавшей с 1982 по 1990 годы. Коллектив отметился песнями "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!". Лидер погиб в автокатастрофе в 1990 году.

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Паспорт, записную книжку и рукопись Виктора Цоя распродали на аукционе
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