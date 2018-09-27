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Виктория Грей
27 Сентября, 2018 12:57
Любой житель России может поучаствовать в ППН с помощью чат-бота
Баннер «Пробная перепись населения - 2018».
Источник: altai-republic.ru
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.
В самой популярной социальной сети появился специальный виртуальный помощник, который познакомит жителей страны с вопросами Пробной переписи населения.
Желающие принять участие в Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018) на портале Gosuslugi.ru, получили возможность потренироваться в самостоятельном заполнении электронных переписных листов с помощью чат-бота – специальной программы в социальной сети «Вконтакте», которая доступна во всех регионах России, включая районы проведения ППН-2018.
В процессе общения с чат-ботом интересующиеся могут получить ответы на часто задаваемые вопросы о Пробной переписи, ознакомиться с образцами переписных листов и, пользуясь рекомендациями виртуального собеседника, «заполнить» их электронные версии.
С 1 по 10 октября все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, могут поучаствовать в интернет-переписи.
Второй этап Пробной переписи пройдет традиционно – с 16 по 31 октября переписчики опросят жителей 10 пилотных районов в девяти регионах России. Жители этих районов могут также ответить на вопросы переписчиков на переписных участках.
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