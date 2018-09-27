Общество

Станислав Сикорский
27 Сентября, 2018 11:59

В России планируют официально заменить термин "инвалиды"

Человек с ограниченными возможностями.
Источник: ria.ru
#инвалиды

#ограниченныевозможности

#чиновники
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

В Российской Федерации разрабатывают альтернативу термину "инвалид".

Об этом стало известно из сообщения представительства Министерства труда РФ, на которое ссылается портал "Известия". Чиновники думают заменить слово термином, соответствующим правозащитной модели государственной политики относительно людей с ограниченными возможностями.

По мнению экспертов, смена терминологии может повлиять на восприятие и создать систему для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

В министерстве предполагают отказаться от общепринятого термина persons with disabilities, а также упразднить понятие "инвалиды" в 181-ФЗ "О соцзащите инвалидов".

В настоящий момент нет информации о термине, который готовят на замену вышеозначенным. По словам директрисы института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, среди предложенных вариантов - "люди со специальными потребностями". Речь идёт в первую очередь о максимально нейтральном понятии.

Эксперт отметила, что смена формулировок - это начало перемены всей системы, которая стоит барьером между инвалидами и обществом.

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