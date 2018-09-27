В правительстве озвучили шаги для снижения смертности среди россиян

Эта задача станет одной из главных на ближайшие шесть лет.

Российское правительство намеревается в течение шести лет значительно снизить смертность в стране. Как сказано в Основных направлениях деятельности кабмина на период до 2024 года, власти планируют довести этот показатель до 10,9 на 1 тысячу человек.

Серьёзные меры будут направлены на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, пишут «Известия». Кроме того, правительство будет принимать шаги для снижения количества смертей от болезней системы кровообращения и новообразований.

Что касается демографической политики, то доступность детских садов возрастёт до 100%, и появятся 1,9 тысяч дополнительных групп присмотра и ухода за детьми до 3 лет. Также в правительстве продолжат популяризацию здорового образа жизни, а детей заставят чаще проходит профилактические медицинские осмотры.

По данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день общая смертность составляет 12,4 на 1 тысячу человек (данные за 2017 год). Врачей также беспокоит увеличение числа смертей от онкологических заболеваний.