В Лондоне ответили на просьбу России о помощи в расследовании дела Скрипалей

Британские власти решили не идти навстречу Москве.

МВД Великобритании не будет помогать Генпрокуратуре РФ в расследовании уголовного дела, возбуждённого в России после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

Как пояснили российские дипломаты, в заявлении британского МВД подчёркивается, что данное решение было принято на самом высоком уровне. Вероятно, не обошлось без влияния премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая продолжает обвинять Россию в организации инцидента в Солсбери.

При этом британская сторона при отказе сослалась на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, где говорится, что «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам».

-Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля. Тем самым британская сторона подтвердила, что развернутая ею кампания вокруг отравления Скрипалей преследовала исключительно политические и пропагандистские цели, - заявили российские дипломаты.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу обвинил в покушении Москву, однако власти РФ отвергают все обвинения. Великобритания считает, что к отравлению Скрипалей причастны «сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов». Те дали интервью RT, в котором опровергли причастность к спецслужбам и преступлению.