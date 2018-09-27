Власть

Константин Большаков
27 Сентября, 2018 07:42

Стало известно мнение Путина о выборах в Приморье

Владимир Путин и Олег Кожемяко.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Кожемяко

#Приморье
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.

Также названо имя нового главы региона, пока что с приставкой и.о.

В среду, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. В ходе беседы Кожемяко рассказал Путину, что родился в Приморском крае и выразил тревогу по поводу ситуации с выборами главы региона на этой территории.

- Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая, - передаёт слова Кожемяко пресс-служба Кремля.

В ответ на это российский лидер поинтересовался, что конкретно чиновник имеет в виду, и тот уточнил – «ситуацию, связанную с выборами».

- Почему нехорошая? Нормальная ситуация, - заметил президент.

- Нормальная ситуация, - тут же согласился Кожемяко и перевёл тему разговора на потенциал Приморья.

В результате Олег Кожемяко «попросился» на должность исполняющего обязанности губернатора Приморского края, а Владимир Путин поддержал его и пожелал удачи на новом посту.

Напомним, в Приморском крае были отменены результаты второго тура выборов главы региона из-за многочисленных нарушений. Между собой за власть боролись кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Следующее голосование по закону было перенесено на 3 месяца.

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