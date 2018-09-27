|
Константин Большаков
27 Сентября, 2018 07:26
Глава МВД Украины уснул на выступлении Порошенко
Павел Климкин.
Источник: dixinews.ru
Нью-Йорк, 27 Сентября - DIXINEWS.
Видимо, настолько интересной была его речь.
Министр внутренних дел Украины Павел Климкин успел вздремнуть прямо во время выступления Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует видеозапись прямой трансляции украинского «Пятого канала».
На середине выступления камера выхватывает делегацию Украины и в кадр попадают Климкин, который явно дремлет, министр здравоохранения Ульяна Супрун и жена Петра Порошенко Марина. При этом почти половина мест в зале на выступлении украинского лидера были свободны.
Что касается самой речи, то большую её часть Порошенко посвятил обвинениям в адрес РФ.
Напомним, накануне Пётр Порошенко, пытаясь сбежать от российских журналистов, вошёл не в ту дверь и оказался в кабинете с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия