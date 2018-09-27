Политика

Константин Большаков
27 Сентября, 2018 07:26

Глава МВД Украины уснул на выступлении Порошенко

Павел Климкин.
Источник: dixinews.ru
#Порошенко

#Климкин

#ООН
Нью-Йорк, 27 Сентября - DIXINEWS.

Видимо, настолько интересной была его речь.

Министр внутренних дел Украины Павел Климкин успел вздремнуть прямо во время выступления Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует видеозапись прямой трансляции украинского «Пятого канала».

На середине выступления камера выхватывает делегацию Украины и в кадр попадают Климкин, который явно дремлет, министр здравоохранения Ульяна Супрун и жена Петра Порошенко Марина. При этом почти половина мест в зале на выступлении украинского лидера были свободны.

Что касается самой речи, то большую её часть Порошенко посвятил обвинениям в адрес РФ.

Напомним, накануне Пётр Порошенко, пытаясь сбежать от российских журналистов, вошёл не в ту дверь и оказался в кабинете с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Глава МВД Украины уснул на выступлении Порошенко
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