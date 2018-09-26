Путин сменил губернаторов сразу в двух регионах

Кадровая перестановка стала неожиданностью.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 сентября, сменил руководителей сразу в двух регионах страны. Так, свой пост покинул губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Ещё вчера он говорил, что информация о его грядущей отставке является слухами. А сегодня Путин предложил возглавить регион Сергею Морозову, который до этого работал заместителем главы Федеральной таможенной службы. Куда отправится Жилкин – не сообщается.

- Владимир Владимирович, я вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьезность задачи. Я готов, - сказал Сергей Морозов на встрече с Владимиром Путиным.

Кроме того, пост главы Кабардино-Балкарии покинул Юрий Коков, который, по словам российского лидера, попросил работу в Москве. Врио руководителя региона назначен Казбек Коков. Они не родственники, а однофамильцы, уточнил президент.

- Спасибо большое. Спасибо за оказанное доверие. Я готов, - заявил Казбек Коков в ходе беседы с Владимиром Путиным.