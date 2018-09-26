Биологи открыли новый тип вреда от курения табака

Группа биологов из университета Кейс-Вестерн-Резерв в американском Кливленде изучили влияние злоупотребления табаком.

Итоги исследования обнародовали в издании Journal of Endodontics. Эксперты выяснили, что люди, злоупотребляющие табаком, страдают снижением иммунитета помимо других "классических" последствий - рака лёгких, астмы.

Биологи исследовали зубную ткань курильщиков. Они выявили почти полное отсутствие молекул белка TNF-альфа. Его расценивают в качестве важнейшего стимулятора активности иммунных клеток. Белок ответственен за начало воспалений и активации "режима чрезвычайного положения" в организме.

"Это может объяснять то, почему многие курильщики страдают от кариеса и других болезней ротовой полости и почему их десны заживают медленнее, чем у некурящих людей", - цитирует научный журнал биолога Аниту Аминошари.

По её словам, аналогичным образом работает иммунная система в других тканях. Её активность также снижена.