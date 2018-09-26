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Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 17:32

Биологи открыли новый тип вреда от курения табака

Знак о запрете курения.
Источник: sputnik-ossetia.ru
#курение

#сигареты
Вашингтон, 26 Сентября - DIXINEWS.

Группа биологов из университета Кейс-Вестерн-Резерв в американском Кливленде изучили влияние злоупотребления табаком.

Итоги исследования обнародовали в издании Journal of Endodontics. Эксперты выяснили, что люди, злоупотребляющие табаком, страдают снижением иммунитета помимо других "классических" последствий - рака лёгких, астмы.

Биологи исследовали зубную ткань курильщиков. Они выявили почти полное отсутствие молекул белка TNF-альфа. Его расценивают в качестве важнейшего стимулятора активности иммунных клеток. Белок ответственен за начало воспалений и активации "режима чрезвычайного положения" в организме.

"Это может объяснять то, почему многие курильщики страдают от кариеса и других болезней ротовой полости и почему их десны заживают медленнее, чем у некурящих людей", - цитирует научный журнал биолога Аниту Аминошари.

По её словам, аналогичным образом работает иммунная система в других тканях. Её активность также снижена.

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