Минобрнауки назвало ведущие российские вузы в международном рейтинге THE

В рейтинге мировых университетов Times Higher Education оказались 35 российских вузов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы проекта Министерства образования и науки РФ 5-100. Первое место среди отечественных вузов предоставили Московскому государственному университету имени Ломоносова.

В общей сложности в перечне - 1250 университетов, располагающихся в 86 странах мира. МГУ находится на 199 позиции. В сравнении с последним годом число отечественных вузов в рейтинге THE возросло до 35 с 27.

К примеру, МФТИ удалось сохранить позиции в рамках группы 251-300. НИУ ВШЭ при этом возрос до категории 350 лучших университетов планеты. РУДН также продемонстрировал рывок - вуз поднялся более чем на 200 позиций.