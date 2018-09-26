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Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 17:11
Минобрнауки назвало ведущие российские вузы в международном рейтинге THE
Студент на фоне МГУ.
Источник: ria.ru
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.
В рейтинге мировых университетов Times Higher Education оказались 35 российских вузов.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы проекта Министерства образования и науки РФ 5-100. Первое место среди отечественных вузов предоставили Московскому государственному университету имени Ломоносова.
В общей сложности в перечне - 1250 университетов, располагающихся в 86 странах мира. МГУ находится на 199 позиции. В сравнении с последним годом число отечественных вузов в рейтинге THE возросло до 35 с 27.
К примеру, МФТИ удалось сохранить позиции в рамках группы 251-300. НИУ ВШЭ при этом возрос до категории 350 лучших университетов планеты. РУДН также продемонстрировал рывок - вуз поднялся более чем на 200 позиций.
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